شولتس حث على مواصلة الدعم الغربيّ لأوكرانيا في حربها مع روسيا

حث المستشار الألمانيّ أولاف شولتس على مواصلة الدعم الغربيّ لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

وقال، خلال تجمع للديمقراطيين الاجتماعيين الأوروبيين في بوخارست، إنّ ألمانيا لن يثنيها شيء عن جهود دعم كييف.

ورأى شولتس أنّ أفضل سبيل لمنع أي تصعيد، بما في ذلك الصراع المحتمل بين روسيا وحلف شمال الأطلسيّ، هو الردع الفعال، على حد

وصفه.

وأشار إلى أنّ الحرب في أوكرانيا تنتهي في اللحظة التي يقرر فيها الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين سحب قواته.

وشدّد على أنّ بوتين لن يتخذ هذا القرار، إلّا إذا أدرك أنه لن يستطيع كسب الحرب في ساحة المعركة.

وقال: "لذلك فإننا نستثمر بشكل أكبر في أمننا ودفاعنا بشكل مشترك في أوروبا حتى لا تسول لأي أحد نفسه بأن يهاجمنا. هذا يعني أيضا وضع المصلحة الذاتية الضيقة جانبا وبناء صناعة دفاع أوروبية قوية وحقيقية.”