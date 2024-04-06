إسرائيليون يتظاهرون ضد نتانياهو بعد نصف عام من الحرب

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بعد نصف عام من الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة.

وقال المنظمون إن نحو 100 ألف شخص تجمعوا عند مفترق طرق في تل أبيب أعيد تسميته "ميدان الديموقراطية" منذ الاحتجاجات الحاشدة ضد التعديلات القضائية المثيرة للجدل العام الماضي.

وذكر مراسلو وكالة فرانس برس أن المتظاهرين هتفوا "الانتخابات الآن"، ودعوا إلى استقالة نتانياهو مع دخول الحرب في غزة شهرها السابع الأحد.

ونظمت مسيرات في مدن أخرى، حيث شارك زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في واحدة في كفار سابا قبل مغادرته لإجراء محادثات في واشنطن.

وقال لابيد في التظاهرة: "إنهم لم يتعلموا أي شيء، ولم يتغيروا"، مضيفا "ما لم نرسلهم إلى بيتوهم، فإنهم لن يمنحوا هذا البلد فرصة للمضي قدما".

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن صدامات وقعت بين محتجين والشرطة في مسيرة تل أبيب، فيما أعلنت الشرطة أنها أوقفت متظاهرا.

وانضمت إلى المتظاهرين في تل أبيب عائلات الرهائن في غزة وأنصارهم.