الرئيس الإسرائيليّ: نخوض حربًا دامية وصعبة في غزة

أعلن الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ إن الجيش يبذل جهودا لإعادة جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة حيث يخوض "حربا دامية وصعبة" بدأت قبل ستة أشهر.

وقال هرتسوغ في بيان: "غدًا، الساعة 6:29 صباحا (15,29 ت غ)، نحيي ذكرى مرور ستة أشهر على الهجوم الإرهابي الوحشي والمذبحة الرهيبة.”

وأضاف: "بعد ستة أشهر من هذه الجريمة ضد أخواتنا وإخواننا، ضد دولتنا، هذه الجريمة ضد الإنسانية. ستة أشهر من الحرب الدامية والصعبة"، مؤكدا أن الجيش يقاتل من أجل إعادة جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

اختطف أكثر من 250 شخصًا خلال الهجوم ونقلوا إلى غزة حيث لا يزال 129 منهم محتجزين، وتقدر إسرائيل أن 34 منهم لقوا حتفهم.