سوناك: بريطانيا "مصدومة من حمام الدم" في غزة وتدعو لوقف الحرب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنّ المملكة المتّحدة "مصدومة من إراقة الدماء" في غزة، مشددا على أن "هذه الحرب الرهيبة يجب أن تنتهي".



وفي بيان نشره بعد نصف عام على بدء الحرب قال سوناك إنّ "المملكة المتّحدة بأكملها مصدومة من حمّام الدم" في غزة، مضيفاً "هذه الحرب الرهيبة يجب أن تنتهي. يجب إطلاق سراح الرهائن. المساعدات. يجب أن تتدفق".