زيلينسكي يأمل في تحديد موعد لقمة سلام في سويسرا خلال أيام

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في أن يحدد مع الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد موعدا خلال أيام لعقد قمة عالمية للسلام في سويسرا بمشاركة ما يتراوح بين 80 و100 دولة.



وقال زيلينسكي في خلال مقابلة تلفزيونية إنه سيتعين عليه الاتفاق مع الرئيسة السويسرية على الموعد ثم إرسال الدعوات إلى زعماء العالم.



وأضاف: "نتوقع أن يكون لدينا 80 إلى 100 دولة. أعتقد أن هذا هو عدد الدول التي ستكون قادرة على الأقل على محاولة إجبار روسيا على السلام العادل".



ولفت زيلينسكي الى أنه "لا توجد حتى الآن قائمة محددة بالدول"، لكنه قال: "سنتفق على كيفية تنفيذ ذلك في الأيام المقبلة... أيام، كما آمل، وليس أسابيع".



وردا على سؤال عن دور تركيا، قال زيلينسكي إنه ممتن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدعمه ورغبته في الوساطة، مشيرا إلى أن تركيا لديها أيضا مصالح أخرى وعلاقات قوية مع روسيا.



وأضاف: "تركيا كوسيط لا تكفي بالنسبة لنا"، موضحا أنها من بين "الدول التي يمكنها القيام بمهمة وساطة لكن لا وسيطا منفردا".