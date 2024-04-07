بيليغريني يفوز بالانتخابات الرئاسية في سلوفاكيا

فاز بيتر بيليغريني، حليف الحكومة الشعبوية المؤيدة لروسيا، في الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت في سلوفاكينا، بحسب نتيجة رسمية شبه نهائية استناداً إلى فرز 96% من الأصوات.



وحصل بليغريني، رئيس البرلمان حالياً ورئيس الوزراء سابقاً، على 54% من الأصوات مقابل 46% حصل عليها الدبلوماسي المؤيد لأوروبا والداعم لأوكرانيا إيفان كوركوك، بحسب النتيجة الصادرة عن مكتب الإحصاء السلوفاكي.