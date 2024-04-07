بكين تجري مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي

أعلن الجيش الصيني أنّه سيجري اليوم الأحد، "دوريات قتالية" في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، في مناورات سينفّذها في نفس اليوم الذي تجري فيه الولايات المتحدة والفيليبين واليابان وأستراليا مناورات عسكرية مشتركة.



وقال الجيش في بيان إنّه "في 7 نيسان تنظّم قيادة المسرح الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني في بحر الصين الجنوبي دوريات قتالية بحرية وجوية مشتركة".