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غوتيريش "مصدوم" لاقتحام شرطة الإكوادور سفارة المكسيك

أخبار دولية
2024-04-07 | 00:30
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غوتيريش &quot;مصدوم&quot; لاقتحام شرطة الإكوادور سفارة المكسيك
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غوتيريش "مصدوم" لاقتحام شرطة الإكوادور سفارة المكسيك

أبدى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش "صدمته" إثر اقتحام الشرطة الإكوادورية سفارة المكسيك في كيتو، مشدّداً على وجوب ضمان حرمة الممثليات الدبلوماسية، بحسب ما نقل عنه المتحدّث باسمه ستيفان دوجاريك.
     
وقال دوجاريك في بيان إنّ غوتيريش وإذ يحذّر من أنّ أيّ انتهاك لحرمة أيّ بعثة دبلوماسية "من شأنه أن يقوّض مساعي إقامة علاقات دولية طبيعية"، يدعو الإكوادور والمكسيك إلى "الاعتدال" و "حلّ خلافاتهما بالوسائل السلمية".

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