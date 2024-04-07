بكين لواشنطن: نريد أن نكون "شركاء لا خصوماً"

أعرب رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ خلال اجتماعه في بكين مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن أمله في أن يكون بلداهما "شريكين وليس خصمين".



وشدّد لي في مستهلّ اجتماعهما الثنائي، على مسامع يلين على أنّ روّاد الإنترنت الصينيين يتابعون من كثب زيارتها إلى بلدهم منذ وصلت هذا الأسبوع إلى مدينة قوانغتشو (جنوب)، مشيراً إلى أنّ اهتمامهم هذا يُظهر "التوقّعات والأمل في تحسّن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة".