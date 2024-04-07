اندلاع حريق في منصة بحرية لشركة بيميكس المكسيكية للطاقة ووقوع اصابات

أعلنت شركة الطاقة الحكومية المكسيكية بيميكس أمس السبت، أن حريقا اندلع في إحدى منصاتها في خليج المكسيك.



وقالت الشركة في بيان انها تمكنت من احتواء الحريق بعد أن لجأت إلى تفعيل خطط الطوارئ لكن الحادث تسبب في إصابة تسعة عمال منهم اثنان من موظفيها والسبعة من شركات أخرى، مشيرة الى أنه لا توجد أي إصابات خطيرة.



واندلع الحريق في جزء من منصة "أكال بي" حيث توجد خطوط أنابيب الغاز.



وأظهرت مقاطع فيديو وصور التقطت على ما يبدو من قارب كان على مقربة من المنصة وجرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة ضخمة من الدخان الأسود تتصاعد من منشآت النفط والغاز.