الجيش الاسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده في غزة

نشر الجيش الإسرائيلي أسماء أربعة جنود قتلوا في قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 604 منذ بدء القتال البري هناك وذلك مع مرور ستة أشهر بالتمام على الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة "حماس".



وقال الجيش في بيان إن أفراد الكوماندوز الأربعة قتلوا أمس السبت في جنوب غزة، بعد أسابيع من التراجع النسبي في حجم الخسائر البشرية الإسرائيلية.



وكانت حماس أعلنت مسؤوليتها عن كمين استهدف عددا من الجنود الإسرائيليين في بلدة خان يونس جنوب قطاع غزة أمس السبت.