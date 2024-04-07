أستراليا ستعيّن مستشارا خاصا في التحقيق بمقتل العاملين الإنسانيين في غزة

ستعيّن كانبيرا مستشاراً خاصاً مكلفاً للعمل مع إسرائيل بهدف ضمان "الشفافية" في التحقيق بشأن مقتل سبعة من العاملين الإنسانيين، بينهم أسترالية، بضربة جوية من مسيّرة إسرائيلية في قطاع غزة، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ.



وقالت وونغ للصحافيين السبت إن المعلومات التي وفّرتها إسرائيل بشأن مقتل العاملة الأسترالية غير كافية، وأن كانبيرا ترغب في تعيين شخص "مؤهل" للإشراف على التحقيقات.



وأضافت: "ستقوم الحكومة بتسمية مستشار خاص طلبنا من الاسرائيليين العمل معه، لكي نكون على بينة من صوابية" التحقيق في قصف موكب منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي)، ومقرها الولايات المتحدة.



وتابعت: "نريد أن يكون لنا ملء الثقة بشفافية أي تحقيق".