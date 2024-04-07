الجيش الأوكراني يقول إنه دمر 17 طائرة مسيرة روسية

أعلن الجيش الأوكراني ان قواته دمرت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا ‬على أوكرانيا خلال الليل وعددها 17.



وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على "فيسبوك": "هاجم المحتلون الروس أوكرانيا مرة أخرى خلال الليل باستخدام 17 طائرة مسيرة هجومية. استطاعت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تدميرها جميعا".