لافروف يزور الصين الإثنين والثلاثاء

يجري وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الاثنين والثلاثاء زيارة رسمية للصين، الشريك الدبلوماسي والاقتصادي الرئيسي لموسكو، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأحد.



وقالت الوزارة في بيان: "في 8 و9 نيسان، سيقوم وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف بزيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية، ومن المقرر أن يجري خلالها محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي".