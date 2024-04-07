عبد اللهيان يسافر إلى سلطنة عمان في جولة إقليمية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير حسين أمير عبد اللهيان توجه إلى سلطنة عمان اليوم الأحد في مستهل جولة إقليمية بعد أسبوع تقريبًا من غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.