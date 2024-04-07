وزير الدفاع الإسرائيلي: إكتمال الإستعدادات للتعامل مع أي تطورات تتعلق بإيران

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأحد أن الاستعدادات اكتملت للتعامل مع أي سيناريو قد يستجد مع إيران.



وأصدر مكتب غالانت البيان بعد أن عقد "تقييمًا لموقف العمليات" مع كبار ضباط الجيش.



وقال مكتبه في البيان: "إثر اكتمال التقييم، أكد الوزير غالانت أن مؤسسة الدفاع أكملت الاستعدادات للردود في حالة وقوع أي سيناريو قد يستجد في مواجهة إيران".