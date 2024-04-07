أمبري وهيئة بريطانية: إستهداف سفينتين قرب اليمن

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أنها تلقت معلومات عن تعرض سفينة لهجوم اليوم الأحد في خليج عدن على بعد حوالى 102 ميل بحري جنوب غربي المكلا في اليمن.



وقالت الشركة: "نصحنا السفن الموجودة في الجوار بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي تحرك مثير للشبهات". ولم تشر إلى الجهة المسؤولة عن الهجوم أو تقدم المزيد من التفاصيل.



وبشكل منفصل، أشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد إلى أن صاروخًا سقط بالقرب من سفينة في خليج عدن اليوم الأحد على بعد 59 ميلًا بحريًا جنوب غربي ميناء عدن باليمن لكن لم تقع أضرار بالسفينة أو إصابات بين أفراد الطاقم.



وقالت الهيئة في مذكرة: "أبلغ ربان السفينة عن سقوط صاروخ في المياه على مقربة من الجانب الأيسر من مؤخرة السفينة... لم يرد تقرير عن أي أضرار لحقت بالسفينة وأفادت التقارير بأن الطاقم بخير".



ولم تذكر الهيئة مصدر إطلاق الصاروخ أو تقدم المزيد من التفاصيل.