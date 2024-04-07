الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب منطقة شينجيانغ بالصين
أخبار دولية
2024-04-07 | 05:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب منطقة شينجيانغ بالصين
أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي أن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب جنوب منطقة شينجيانغ في الصين اليوم الأحد.
وقال إن مركز الزلزال كان على عمق 24 كيلومترا.
آخر الأخبار
أخبار دولية
منطقة
شينجيانغ
بالصين
التالي
مسؤول إيراني: السفارات الإسرائيلية لم تعد آمنة
الجيش الإسرائيلي سحب معظم القوات البرية من جنوب قطاع غزة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:05
احتراق سيارة جراء حادث سير على اوتوستراد بيروت- خلدة (فيديو)
آخر الأخبار
12:05
احتراق سيارة جراء حادث سير على اوتوستراد بيروت- خلدة (فيديو)
0
أخبار دولية
11:28
القيادة المركزية الأميركية دمّرت منظومة صواريخ أرض-جو متنقلة إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر
أخبار دولية
11:28
القيادة المركزية الأميركية دمّرت منظومة صواريخ أرض-جو متنقلة إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر
0
أخبار لبنان
11:27
جنبلاط بعد لقائه بري: الذين يرفضون الحوار عم "يغلطوا" مش نحنا
أخبار لبنان
11:27
جنبلاط بعد لقائه بري: الذين يرفضون الحوار عم "يغلطوا" مش نحنا
0
أخبار دولية
11:22
الجيش الإسرائيلي: أتممنا مرحلة أخرى من استعداد القيادة الشمالية للحرب
أخبار دولية
11:22
الجيش الإسرائيلي: أتممنا مرحلة أخرى من استعداد القيادة الشمالية للحرب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:28
القيادة المركزية الأميركية دمّرت منظومة صواريخ أرض-جو متنقلة إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر
أخبار دولية
11:28
القيادة المركزية الأميركية دمّرت منظومة صواريخ أرض-جو متنقلة إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر
0
أخبار دولية
11:22
الجيش الإسرائيلي: أتممنا مرحلة أخرى من استعداد القيادة الشمالية للحرب
أخبار دولية
11:22
الجيش الإسرائيلي: أتممنا مرحلة أخرى من استعداد القيادة الشمالية للحرب
0
أخبار دولية
11:13
وزير الخارجية الإيراني يلتقي مسؤولا حوثيا في مسقط
أخبار دولية
11:13
وزير الخارجية الإيراني يلتقي مسؤولا حوثيا في مسقط
0
أخبار دولية
10:29
مؤسس "وورلد سنترال كيتشن" يشكّك في التحقيق الإسرائيلي بضربة قُتل فيها عمّال في منظّمته
أخبار دولية
10:29
مؤسس "وورلد سنترال كيتشن" يشكّك في التحقيق الإسرائيلي بضربة قُتل فيها عمّال في منظّمته
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-11-12
إجلاء عدد من حاملي الجنسيات الأجنبية وجرحى فلسطينيين عبر رفح
أخبار دولية
2023-11-12
إجلاء عدد من حاملي الجنسيات الأجنبية وجرحى فلسطينيين عبر رفح
0
امن وقضاء
2023-09-11
بلدية بيروت: تأهيل الأقنية وشبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري وتعبيد الطرقات وإصلاح الحفر قبل حلول موسم الأمطار
امن وقضاء
2023-09-11
بلدية بيروت: تأهيل الأقنية وشبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري وتعبيد الطرقات وإصلاح الحفر قبل حلول موسم الأمطار
0
حال الطقس
2024-02-24
طقس متقلّب يرافقنا... هل يعود المنخفض الجوي؟
حال الطقس
2024-02-24
طقس متقلّب يرافقنا... هل يعود المنخفض الجوي؟
0
منوعات
2024-04-05
قبل حفل زفافهما... امرأة تكشف عن قائمة طلبات صديقتها وخطيبها الباهظة الثمن!
منوعات
2024-04-05
قبل حفل زفافهما... امرأة تكشف عن قائمة طلبات صديقتها وخطيبها الباهظة الثمن!
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:05
احتراق سيارة جراء حادث سير على اوتوستراد بيروت- خلدة (فيديو)
آخر الأخبار
12:05
احتراق سيارة جراء حادث سير على اوتوستراد بيروت- خلدة (فيديو)
0
أخبار لبنان
06:14
الراعي: القوّة ليست بالسّلاح بل بالعقل والإرادة والإنسانية
أخبار لبنان
06:14
الراعي: القوّة ليست بالسّلاح بل بالعقل والإرادة والإنسانية
0
أخبار لبنان
04:13
جورج كتانة للـLBCI: الصليب الأحمر في جهوزية دائمة ولكن...
أخبار لبنان
04:13
جورج كتانة للـLBCI: الصليب الأحمر في جهوزية دائمة ولكن...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قبل العيد ....اهلا بطلتكن
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قبل العيد ....اهلا بطلتكن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الرياضة في يومها العالميّ... لغة للسلام و التنمية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الرياضة في يومها العالميّ... لغة للسلام و التنمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اقليم بلوشستان ومثلث العشق الممنوع
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اقليم بلوشستان ومثلث العشق الممنوع
0
أخبار لبنان
13:33
آلاف الصم والبكم في لبنان أصبح باستطاعتهم متابعة الإعلام
أخبار لبنان
13:33
آلاف الصم والبكم في لبنان أصبح باستطاعتهم متابعة الإعلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هل تنتهي إجازة باصات النقل العام؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هل تنتهي إجازة باصات النقل العام؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جولة جديدة لصفقة توقف آلة الحرب في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جولة جديدة لصفقة توقف آلة الحرب في غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
00:01
غارات اسرائيلية استهدفت البقاع فجرا
أمن وقضاء
00:01
غارات اسرائيلية استهدفت البقاع فجرا
2
منوعات
16:08
كانت تتصفح تطبيق تسوق ولكنها لم تتوقع الذي رأته... صورة قميص كشفت لها الحقيقة المرة! (فيديو)
منوعات
16:08
كانت تتصفح تطبيق تسوق ولكنها لم تتوقع الذي رأته... صورة قميص كشفت لها الحقيقة المرة! (فيديو)
3
حال الطقس
02:25
طقس غير مستقر وأمطار رعدية... إليكم التفاصيل
حال الطقس
02:25
طقس غير مستقر وأمطار رعدية... إليكم التفاصيل
4
فنّ
16:49
القضاء الفرنسي يضع النجم ألان ديلون تحت "الوصاية المعززة"
فنّ
16:49
القضاء الفرنسي يضع النجم ألان ديلون تحت "الوصاية المعززة"
5
أخبار لبنان
15:54
أدرعي: إطلاق صاروخ نحو مسيرة كانت تعمل في الأجواء اللبنانية
أخبار لبنان
15:54
أدرعي: إطلاق صاروخ نحو مسيرة كانت تعمل في الأجواء اللبنانية
6
منوعات
16:15
اصطدام طائرتين على أرض مطار هيثرو في لندن... إليكم التفاصيل! (فيديو)
منوعات
16:15
اصطدام طائرتين على أرض مطار هيثرو في لندن... إليكم التفاصيل! (فيديو)
7
منوعات
14:51
كان يلعب بهاتف حبيبته ثم اكتشف أمرا مرعبا... "أحبها بشدة ولكن هل يجب أن أخاف على نفسي"؟!
منوعات
14:51
كان يلعب بهاتف حبيبته ثم اكتشف أمرا مرعبا... "أحبها بشدة ولكن هل يجب أن أخاف على نفسي"؟!
8
منوعات
15:35
مخلوق بحري غامض أرعبها أثناء رحلتها مع ابنها على الشاطئ... كأنه من دون عيون! (صور)
منوعات
15:35
مخلوق بحري غامض أرعبها أثناء رحلتها مع ابنها على الشاطئ... كأنه من دون عيون! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More