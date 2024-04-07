زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب منطقة شينجيانغ بالصين

أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي أن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب جنوب منطقة شينجيانغ في الصين اليوم الأحد.



وقال إن مركز الزلزال كان على عمق 24 كيلومترا.