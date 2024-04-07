الجيش الإسرائيلي سحب معظم القوات البرية من جنوب قطاع غزة

أعلن متحدث عسكري إسرائيلي اليوم الأحد أن الجيش سحب كل القوات البرية من جنوب قطاع غزة ما عدا كتيبة واحدة.



ولم يقدم الجيش الإسرائيلي بعد تفاصيل أخرى.