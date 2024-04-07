مسؤول إيراني: السفارات الإسرائيلية لم تعد آمنة

نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن مسؤول إيراني كبير قوله إن جميع سفارات إسرائيل لم تعد آمنة.



وأدلى مستشار للزعيم الإيراني الأعلى يحيى رحيم صفوي، وهو بتلك التصريحات في أعقاب هجوم يشتبه في أن إسرائيل شنته على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان، والذي توعدت طهران بالرد عليه.