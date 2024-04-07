كاغامي: المجتمع الدولي "خذلنا جميعا" وقت الإبادة الجماعية في رواندا

أعلن الرئيس الرواندي بول كاغامي أن المجتمع الدولي "خذلنا جميعا" في فترة الإبادة الجماعية للتوتسي، وذلك خلال إحياء الذكرى الثلاثين للمجازر التي ارتكبها متطرفو الهوتو وخلفت 800 ألف قتيل في 100 يوم.



وصرّح كاغامي الذي أنهى المجازر على رأس الجبهة الوطنية الرواندية في تموز 1994: "كانت رحلتنا طويلة وشاقة. والدروس التي تعلمناها محفورة بالدم".