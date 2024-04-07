مقتل 20 شخصا في هجوم لقوات الدعم السريع على قرية سودانية

قتلت قوات الدّعم السريع 20 شخصا على الأقل في هجوم على قرية أم عضام في ولاية البحر الأحمر جنوب العاصمة الخرطوم، وفق ما أفادت لجنة مقاومة محلية.



وقالت لجان المقاومة الحصاحيصا في بيان: "قامت ميليشيا الدعم السريع بالهجوم على قرية أم عضام" الواقعة على مسافة 150 كيلومترا جنوب العاصمة السبت.



وأضاف البيان: "كلفت هذه المواجهة غير المتكافئة أرتالاً من الجرحى بعدد يتجاوز ال200 مصاب بإصابات متفاوتة (...) وأكثر من 20 شهيدا لم نتمكن من حصرهم جميعاً".



وأكّد مصدر طبي في مستشفى المناقل الذي نقل إليه الجرحى وصول "200 جريح بعضهم في حالة متأخرة. هناك نقص في الدم، والكوادر العاملة غير كافية".