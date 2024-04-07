إصابة جندية إسرائيلية بجروح خطيرة بهجوم في الضفة الغربية

أصيبت جندية إسرائيلية بجروح خطيرة بإطلاق النار عليها على طريق سريع في الضفة الغربية، وفق ما اكد الجيش.



وقال الجيش إن مسلحا غادر مركبته وفتح النار على مركبات عند تقاطع طرق النبي إلياس على طريق 55 السريع قبل أن يلوذ بالفرار.



وأضاف الجيش أن "قوات وطائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تطوق المنطقة وتواصل ملاحقة المسلح".



وبحسب بيان الجيش فإن الجندية التي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها تبلغ 19 عاما أصيبت بجروح "خطيرة" فيما أصيب مدني بجروح طفيفة