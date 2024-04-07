نتنياهو: لا لوقف إطلاق النار من دون الإفراج عن الرهائن في غزة

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار بعد ستة أشهر من الحرب على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة حتى يتم إطلاق الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.



وأكد نتنياهو أنه على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة فإن إسرائيل لن تذعن للمطالب "المبالغ فيها" من حماس.

وفي سياق متصل، لفت إلى أن إسرائيل على بعد خطوة واحدة فقط من النصر في حرب غزة، معتبرا أن " الثمن الذي دفعناه مؤلم ومفجع".



