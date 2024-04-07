خفر السواحل التونسي ينتشل جثث 13 مهاجرا وينقذ 1860 آخرين

انتشل خفر السواحل التونسي جثث 13 مهاجرا قبالة سواحل تونس وأنقذ 1867 آخرين، في عدد من الوقائع المنفصلة بالبحر المتوسط.وارتفع عدد قوارب المهاجرين المتوجهة من تونس إلى الساحل الإيطالي بشكل ملحوظ في ظل تحسن الطقس.