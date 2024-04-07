وفد إسرائيلي سيشارك في محادثات الهدنة في القاهرة

قال مسؤول بالحكومة الإسرائيلية إن وفدا إسرائيليا سيشارك في أحدث جولة من المفاوضات في القاهرة بهدف التوصل إلى هدنة في الصراع في غزة واتفاق لإطلاق الرهائن.