إنقاذ مئات الأشخاص بعد فيضانات واسعة النطاق في جنوب شرق إستراليا

شهدت أنحاء في جنوب شرق أستراليا فيضانات واسعة النطاق استدعت عمليات إنقاذ لمئات الأشخاص بعد الإعلان عن حال الكارثة الطبيعية في مناطق عدة في ولاية نيو ساوث ويلز الأحد.



واستدعت أمطار غزيرة هطلت في مطلع نهاية الأسبوع إخلاء نحو 300 منزل في شمال شرق سيدني، وفق أجهزة الطوارىء.



وتسببت مياه الفيضانات بأضرار جسيمة في الولاية في فترة زمنية قصيرة جدًا، وفق ما أعلنت الوزيرة الفدرالية لإدارة أحوال الطوارىء كاثرين كينغ.



وقالت كينغ إن "الحكومة في نيو ساوث ويلز تواصل تقييم الأضرار واستيعاب تداعيات هذه الكارثة".