السيسي ورئيس "سي آي أيه" يبحثان وقف إطلاق النار في غزة

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة مع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) ويليام بيرنز، وتناول اللقاء "الجهود المصرية القطرية الأميركية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".



وأفاد بيان من الرئاسة المصرية بأن الاجتماع بين السيسي وبيرنز شهد "استعراض مستجدات الأوضاع الميدانية بقطاع غزة، وما تفرضه من ضرورة لتكثيف جهود التهدئة ووقف التصعيد العسكري".



وشدد السيسي على خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد "المجاعة" في القطاع، واتفق مع المسؤول الأميركي "على ضرورة حماية المدنيين وخطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، وكذلك الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم".