البيت الأبيض: الانسحاب من جنوب غزة مجرد "استراحة" على الأرجح للقوات الإسرائيلية

رأى المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن إعلان الجيش الاسرائيلي الانسحاب من جنوب قطاع غزة هو مجرد "استراحة" على الأرجح لقواته.



وأوضح كيربي، لقناة ايه بي سي، أنه "بحسب ما فهمنا، واستنادا الى ما أعلنوه، إنها في الواقع فترة استراحة واستعادة لياقة لقواته الموجودة على الأرض منذ أربعة أشهر".