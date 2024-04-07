زيلينسكي: أوكرانيا "ستخسر الحرب" ما لم يقر الكونغرس الأميركي حزمة المساعدات

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن كييف ستخسر الحرب أمام روسيا ما لم يقر الكونغرس الأميركي حزمة مساعدات عسكرية مخصصة لها لمواجهة غزو موسكو.



وشدد، خلال اجتماع عبر الفيديو لمنصة "يونايتد24" لجمع التبرعات والتي تشرف عليها كييف، على أنه "يتوجّب القول للكونغرس بشكل محدد إنه في حال لم يساعد الكونغرس أوكرانيا، فإن أوكرانيا ستخسر الحرب".

