الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
زيلينسكي: أوكرانيا "ستخسر الحرب" ما لم يقر الكونغرس الأميركي حزمة المساعدات
أخبار دولية
2024-04-07 | 10:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
زيلينسكي: أوكرانيا "ستخسر الحرب" ما لم يقر الكونغرس الأميركي حزمة المساعدات
حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن كييف ستخسر الحرب أمام روسيا ما لم يقر الكونغرس الأميركي حزمة مساعدات عسكرية مخصصة لها لمواجهة غزو موسكو.
وشدد، خلال اجتماع عبر الفيديو لمنصة "يونايتد24" لجمع التبرعات والتي تشرف عليها كييف، على أنه "يتوجّب القول للكونغرس بشكل محدد إنه في حال لم يساعد الكونغرس أوكرانيا، فإن أوكرانيا ستخسر الحرب".
أخبار دولية
زيلينسكي
أوكرانيا
الكونغرس الأميركي
التالي
سوناك: بريطانيا "مصدومة من حمام الدم" في غزة وتدعو لوقف الحرب
الرئيس الإسرائيليّ: نخوض حربًا دامية وصعبة في غزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-03-18
زيلينسكي يدعو الى تسريع قرار الكونغرس الأميركي بشأن مساعدة أوكرانيا
أخبار دولية
2024-03-18
زيلينسكي يدعو الى تسريع قرار الكونغرس الأميركي بشأن مساعدة أوكرانيا
0
أخبار دولية
2024-03-23
زيلينسكي يتهم بوتين بالسعي لتحميل أوكرانيا مسؤولية هجوم موسكو
أخبار دولية
2024-03-23
زيلينسكي يتهم بوتين بالسعي لتحميل أوكرانيا مسؤولية هجوم موسكو
0
أخبار دولية
2024-03-21
زيلينسكي يحض القادة الأوروبيين على تزويد أوكرانيا مزيدا من الذخائر
أخبار دولية
2024-03-21
زيلينسكي يحض القادة الأوروبيين على تزويد أوكرانيا مزيدا من الذخائر
0
أخبار دولية
2024-02-26
حلفاء أوكرانيا يجتمعون في باريس... وماكرون وزيلينسكي يحذران من هجمات روسية
أخبار دولية
2024-02-26
حلفاء أوكرانيا يجتمعون في باريس... وماكرون وزيلينسكي يحذران من هجمات روسية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:28
القيادة المركزية الأميركية دمّرت منظومة صواريخ أرض-جو متنقلة إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر
أخبار دولية
11:28
القيادة المركزية الأميركية دمّرت منظومة صواريخ أرض-جو متنقلة إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر
0
أخبار دولية
11:22
الجيش الإسرائيلي: أتممنا مرحلة أخرى من استعداد القيادة الشمالية للحرب
أخبار دولية
11:22
الجيش الإسرائيلي: أتممنا مرحلة أخرى من استعداد القيادة الشمالية للحرب
0
أخبار دولية
11:13
وزير الخارجية الإيراني يلتقي مسؤولا حوثيا في مسقط
أخبار دولية
11:13
وزير الخارجية الإيراني يلتقي مسؤولا حوثيا في مسقط
0
أخبار دولية
10:29
مؤسس "وورلد سنترال كيتشن" يشكّك في التحقيق الإسرائيلي بضربة قُتل فيها عمّال في منظّمته
أخبار دولية
10:29
مؤسس "وورلد سنترال كيتشن" يشكّك في التحقيق الإسرائيلي بضربة قُتل فيها عمّال في منظّمته
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
10:32
العثور على ممثل أميركي شهير جثة داخل سيارته... ماذا تبيّن؟ (صورة)
فنّ
10:32
العثور على ممثل أميركي شهير جثة داخل سيارته... ماذا تبيّن؟ (صورة)
0
آخر الأخبار
07:34
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية إستهدفت منزلًا في وادي بلدة طورا قضاء صور وسيارات الإسعاف توجهت إلى المكان
آخر الأخبار
07:34
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية إستهدفت منزلًا في وادي بلدة طورا قضاء صور وسيارات الإسعاف توجهت إلى المكان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جولة جديدة لصفقة توقف آلة الحرب في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جولة جديدة لصفقة توقف آلة الحرب في غزة
0
علوم وتكنولوجيا
04:30
الكون يواصل توسّعه بوتيرة أبطأ قليلاً من السابق
علوم وتكنولوجيا
04:30
الكون يواصل توسّعه بوتيرة أبطأ قليلاً من السابق
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:05
احتراق سيارة جراء حادث سير على اوتوستراد بيروت- خلدة (فيديو)
آخر الأخبار
12:05
احتراق سيارة جراء حادث سير على اوتوستراد بيروت- خلدة (فيديو)
0
أخبار لبنان
06:14
الراعي: القوّة ليست بالسّلاح بل بالعقل والإرادة والإنسانية
أخبار لبنان
06:14
الراعي: القوّة ليست بالسّلاح بل بالعقل والإرادة والإنسانية
0
أخبار لبنان
04:13
جورج كتانة للـLBCI: الصليب الأحمر في جهوزية دائمة ولكن...
أخبار لبنان
04:13
جورج كتانة للـLBCI: الصليب الأحمر في جهوزية دائمة ولكن...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قبل العيد ....اهلا بطلتكن
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قبل العيد ....اهلا بطلتكن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الرياضة في يومها العالميّ... لغة للسلام و التنمية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الرياضة في يومها العالميّ... لغة للسلام و التنمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اقليم بلوشستان ومثلث العشق الممنوع
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اقليم بلوشستان ومثلث العشق الممنوع
0
أخبار لبنان
13:33
آلاف الصم والبكم في لبنان أصبح باستطاعتهم متابعة الإعلام
أخبار لبنان
13:33
آلاف الصم والبكم في لبنان أصبح باستطاعتهم متابعة الإعلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هل تنتهي إجازة باصات النقل العام؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هل تنتهي إجازة باصات النقل العام؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جولة جديدة لصفقة توقف آلة الحرب في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جولة جديدة لصفقة توقف آلة الحرب في غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
00:01
غارات اسرائيلية استهدفت البقاع فجرا
أمن وقضاء
00:01
غارات اسرائيلية استهدفت البقاع فجرا
2
منوعات
16:08
كانت تتصفح تطبيق تسوق ولكنها لم تتوقع الذي رأته... صورة قميص كشفت لها الحقيقة المرة! (فيديو)
منوعات
16:08
كانت تتصفح تطبيق تسوق ولكنها لم تتوقع الذي رأته... صورة قميص كشفت لها الحقيقة المرة! (فيديو)
3
حال الطقس
02:25
طقس غير مستقر وأمطار رعدية... إليكم التفاصيل
حال الطقس
02:25
طقس غير مستقر وأمطار رعدية... إليكم التفاصيل
4
فنّ
16:49
القضاء الفرنسي يضع النجم ألان ديلون تحت "الوصاية المعززة"
فنّ
16:49
القضاء الفرنسي يضع النجم ألان ديلون تحت "الوصاية المعززة"
5
أخبار لبنان
15:54
أدرعي: إطلاق صاروخ نحو مسيرة كانت تعمل في الأجواء اللبنانية
أخبار لبنان
15:54
أدرعي: إطلاق صاروخ نحو مسيرة كانت تعمل في الأجواء اللبنانية
6
منوعات
16:15
اصطدام طائرتين على أرض مطار هيثرو في لندن... إليكم التفاصيل! (فيديو)
منوعات
16:15
اصطدام طائرتين على أرض مطار هيثرو في لندن... إليكم التفاصيل! (فيديو)
7
منوعات
14:51
كان يلعب بهاتف حبيبته ثم اكتشف أمرا مرعبا... "أحبها بشدة ولكن هل يجب أن أخاف على نفسي"؟!
منوعات
14:51
كان يلعب بهاتف حبيبته ثم اكتشف أمرا مرعبا... "أحبها بشدة ولكن هل يجب أن أخاف على نفسي"؟!
8
منوعات
15:35
مخلوق بحري غامض أرعبها أثناء رحلتها مع ابنها على الشاطئ... كأنه من دون عيون! (صور)
منوعات
15:35
مخلوق بحري غامض أرعبها أثناء رحلتها مع ابنها على الشاطئ... كأنه من دون عيون! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More