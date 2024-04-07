مؤسس "وورلد سنترال كيتشن" يشكّك في التحقيق الإسرائيلي بضربة قُتل فيها عمّال في منظّمته

شكّك مؤسس "وورلد سنترال كيتشن" خوسيه أندريس في التحقيق الإسرائيلي بالضربة التي أسفرت عن قتل سبعة عمّال في منظّمته في غزة، محذرا من أن النزاع تحوّل إلى "حرب ضد الإنسانية في ذاتها".



وفي تصريح لشبكة "إيه بي سي"، شكر رئيس المنظمة الإغاثية ومقرّها في الولايات المتحدة " جيش الدفاع الإسرائيلي على إجرائه هذا التحقيق السريع".



وشدد على أنه "في الوقت نفسه، وإزاء أمر بغاية التعقيد، يجب أن يكون التحقيق أكثر تعمّقا"، قائلا إن المرتكب لا يمكنه أن يحقق مع نفسه".



واعتبر أندريس أن الامر "لم يعد يتعلّق بعمّال الإغاثة السبعة التابعين لوورلد سنترال كيتشن الذين قضوا في هذه الواقعة المؤسفة".



واتّهم ؤسس "وورلد سنترال كيتشن" إسرائيل باستهداف كل ما "يبدو" أنه يتحرّك، وبأنها تفعل ذلك "منذ فترة طويلة جدا".



ويشدّد الجيش الإسرائيلي على أن الضربة التي نفّذتها قواته الإثنين وقُتل فيها عمّال إغاثة تابعون لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن" في غزة كانت "خطأ جسيما".