وزير الخارجية الإيراني يلتقي مسؤولا حوثيا في مسقط

أجرى وزير الخارجية الإيراني محادثات مع محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين في مسقط. وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن عبداللهيان "وصف الهجمات الأميركية والبريطانية ضد اليمن بأنها انتهاك لسيادة هذا البلد ووحدة أراضيه، وفي إطار الدعم الشامل لاستمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم".



ونقلت الوزارة عن عبد السلام قوله إن "انتصار الكيان الصهيوني في هذه الحرب، سيكون بمثابة انهيار امن العالم العربي" وتشديده على أن "اليمن ماض في استهداف السفن الاسرائيلية أو المبحرة نحو هذا الكيان".



إلى ذلك أكد عبد السلام، وفق الخارجية الإيرانية، أن القيادة الحوثية والشعب اليمني اتخذا "موقفا حاسما لا رجعة فيه" من الحرب الدائرة في غزة، وأن "هذا الموقف ينبع من المعايير الاخلاقية والانسانية التي نؤمن بها".



وقال عبداللهيان في تصريح أدلى به في عُمان إن قصف القنصلية الإيرانية في دمشق "هجوم إرهابي باستخدام الطائرات والصواريخ الأميركية الصنع".