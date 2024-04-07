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الجيش الإسرائيلي: أتممنا مرحلة أخرى من استعداد القيادة الشمالية للحرب

أخبار دولية
2024-04-07 | 11:22
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الجيش الإسرائيلي: أتممنا مرحلة أخرى من استعداد القيادة الشمالية للحرب
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الجيش الإسرائيلي: أتممنا مرحلة أخرى من استعداد القيادة الشمالية للحرب

اعلن الجيش الإسرائيلي إنه أكمل مرحلة أخرى من الاستعداد لحرب محتملة على جبهته الشمالية مع لبنان وسوريا.
 
وأضاف الجيش في بيان بعنوان "الاستعداد للانتقال من الدفاع للهجوم" "على مدى الأيام القليلة الماضية، اكتملت مرحلة أخرى من استعداد القيادة الشمالية للحرب، مع التركيز على مخازن الطوارئ التشغيلية لتعبئة واسعة النطاق لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي عند الحاجة". 

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