القيادة المركزية الأميركية دمّرت منظومة صواريخ أرض-جو متنقلة إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر

دمّرت القيادة المركزية الأميركية منظومة صواريخ أرض-جو متنقلة، في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في السادس من نيسان.



وذكر بيان القيادة المركزية الأميركية أن القوات الأميركية أسقطت أيضا طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر، مضيفا أن سفينة تابعة للتحالف رصدت أيضا صاروخا مضادا للسفن واشتبكت معه ودمرته.



ولم يبلغ عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.