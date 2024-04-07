غالانت: الجيش الإسرائيلي انسحب من قطاع غزة استعدادا لعمليات في المستقبل منها في رفح

أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الجيش الإسرائيلي الذي انسحب من قطاع غزة اليوم الأحد فعل ذلك استعدادا لعمليات في المستقبل، منها في مدينة رفح بجنوب القطاع.



وأكد غالانت، خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين، أن الجيش الاسرائيلي يغادر ويستعد لمهامهه المقبلة، لافتا إلى أننا " رأينا أمثلة على مثل هذه المهام في عملية مستشفى الشفاء، وكذلك المهمة المقبلة في منطقة رفح".