هاليفي: الجيش الاسرائيلي قادر على التعامل مع أي تهديد إيراني

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن الجيش قادر على التعامل مع أي تهديد إيراني.



وأوضح هاليفي في بيان أن "الجيش الإسرائيلي قادر على التعامل مع إيران ويمكننا التحرك بقوة ضد إيران في أماكن قريبة وبعيدة".



وأكد أن اسرائيل "تتعاون مع الولايات المتحدة ومع الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة".



ولفت هاليفي إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال لديه الكثير من العناصر في غزة، مشددا على أنها حرب طويلة.