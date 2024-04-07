رئيس الوزراء العراقي: بغداد وافقت على إرسال عشرة ملايين لتر من الوقود إلى قطاع غزة

اعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن بغداد وافقت اليوم الأحد على إرسال عشرة ملايين لتر من الوقود إلى قطاع غزة دعما للشعب الفلسطيني.



وأضاف رئيس الوزراء في بيان أن العراق وافق أيضا على استقبال جرحى فلسطينيين من غزة وتقديم العلاج لهم في مستشفيات حكومية وخاصة.



وأدى نقص الوقود إلى شل المستشفيات وشبكات المياه والمخابز وعمليات الإغاثة في القطاع.

