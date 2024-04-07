الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ألف ويلة بليلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
آلاف الإسرائيليين يطالبون أمام الكنيست بـ"تحرير الرهائن" في غزة
أخبار دولية
2024-04-07 | 14:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
آلاف الإسرائيليين يطالبون أمام الكنيست بـ"تحرير الرهائن" في غزة
تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء الأحد في القدس للمطالبة بـ"تحرير الرهائن" المحتجزين في غزة.
واحتشد المتظاهرون أمام مبنى الكنيست الذي دخل في عطلة عيد الفصح اليهودي، ورددوا شعارات مثل "أحياء وأحياء وليس في نعوش" و"كلهم أحرار الآن! صفقة الآن!".
آخر الأخبار
أخبار دولية
الإسرائيليين
يطالبون
الكنيست
بـ"تحرير
الرهائن"
التالي
لافروف يزور الصين الإثنين والثلاثاء
الجيش الأوكراني يقول إنه دمر 17 طائرة مسيرة روسية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:45
النائب غادة أيوب للـLBCI: المطلوب ليس أن يكون رئيس الجمهورية ضد المقاومة بل أن يطبّق القانون على كل الناس والا يُسيّر السلاح غير الشرعي القانون والقضاء والمؤسسات
آخر الأخبار
03:45
النائب غادة أيوب للـLBCI: المطلوب ليس أن يكون رئيس الجمهورية ضد المقاومة بل أن يطبّق القانون على كل الناس والا يُسيّر السلاح غير الشرعي القانون والقضاء والمؤسسات
0
آخر الأخبار
03:43
النائب غادة أيوب للـLBCI: من غير المسموح لأي شخص أن يُمارس اعمال خطف على الاراضي اللبنانية ومن غير المقبول أن يبقى الافلات من العقاب واردًا ونريد العدالة
آخر الأخبار
03:43
النائب غادة أيوب للـLBCI: من غير المسموح لأي شخص أن يُمارس اعمال خطف على الاراضي اللبنانية ومن غير المقبول أن يبقى الافلات من العقاب واردًا ونريد العدالة
0
آخر الأخبار
03:42
النائب غادة أيوب للـLBCI: معلوماتي تقول ان "حزب الله" ضمنيًا لا يريد حربًا ولكن في الوقت عينه لا يريد أن يخسر أمام بيئته لذا خرج بهذا الخطاب بعد أن خسر الغطاء المسيحي من "التيار" والغطاء الوطني الذي كان يلتف حول المقاومة
آخر الأخبار
03:42
النائب غادة أيوب للـLBCI: معلوماتي تقول ان "حزب الله" ضمنيًا لا يريد حربًا ولكن في الوقت عينه لا يريد أن يخسر أمام بيئته لذا خرج بهذا الخطاب بعد أن خسر الغطاء المسيحي من "التيار" والغطاء الوطني الذي كان يلتف حول المقاومة
0
آخر الأخبار
03:36
النائب غادة أيوب للـLBCI: في خطاب نصرالله الاخير ذكر لبنان 3 مرات فقط بينما ارتكز كلامه على مصلحة ايران وافتخاره بارتباطه بها
آخر الأخبار
03:36
النائب غادة أيوب للـLBCI: في خطاب نصرالله الاخير ذكر لبنان 3 مرات فقط بينما ارتكز كلامه على مصلحة ايران وافتخاره بارتباطه بها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:34
مسؤول في حماس لرويترز: عدم إحراز تقدم في جولة محادثات وقف إطلاق النار
أخبار دولية
03:34
مسؤول في حماس لرويترز: عدم إحراز تقدم في جولة محادثات وقف إطلاق النار
0
أخبار دولية
02:08
الرئيس الفلبينيّ دعا الصين إلى إجراء محادثات
أخبار دولية
02:08
الرئيس الفلبينيّ دعا الصين إلى إجراء محادثات
0
أخبار دولية
01:42
عبد اللهيان يتوجه إلى دمشق
أخبار دولية
01:42
عبد اللهيان يتوجه إلى دمشق
0
أخبار دولية
01:33
زلزال يهز تايبه عاصمة تايوان
أخبار دولية
01:33
زلزال يهز تايبه عاصمة تايوان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
23:50
بري يتفاوض مع الوسيط الأميركي بتأييد غير مشروط من "حزب الله" (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
23:50
بري يتفاوض مع الوسيط الأميركي بتأييد غير مشروط من "حزب الله" (الشرق الأوسط)
0
أخبار لبنان
03:25
لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية: نرفض التخوين والتهديد ومصادرة قرار الدولة
أخبار لبنان
03:25
لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية: نرفض التخوين والتهديد ومصادرة قرار الدولة
0
فنّ
13:25
حاولت استخدام السحر للفوز بقلبه... "مادونا" تكشف عن إعجابها بمنتج موسيقي شهير (فيديو)
فنّ
13:25
حاولت استخدام السحر للفوز بقلبه... "مادونا" تكشف عن إعجابها بمنتج موسيقي شهير (فيديو)
0
موضة وجمال
2024-01-19
أول سودانية تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم...ولهذا السبب لم تظهر بلباس السباحة!
موضة وجمال
2024-01-19
أول سودانية تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم...ولهذا السبب لم تظهر بلباس السباحة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:27
مراسم استقبال الرئيس القبرصيّ في السراي الحكوميّ
أخبار لبنان
03:27
مراسم استقبال الرئيس القبرصيّ في السراي الحكوميّ
0
أمن وقضاء
02:33
قضية خطف باسكال سليمان تابع... ماذا في آخر المستجدات؟
أمن وقضاء
02:33
قضية خطف باسكال سليمان تابع... ماذا في آخر المستجدات؟
0
أمن وقضاء
17:51
آخر التطورات في قضية خطف باسكال سليمان...
أمن وقضاء
17:51
آخر التطورات في قضية خطف باسكال سليمان...
0
رياضة
13:51
فيرستابن يعود سريعا إلى سكة الانتصارات من بوابة سباق اليابان وريد بول ترد على ثنائية فيراري
رياضة
13:51
فيرستابن يعود سريعا إلى سكة الانتصارات من بوابة سباق اليابان وريد بول ترد على ثنائية فيراري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
سلامة قلبو مسرحية لموليير ولكن بنكهة لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
سلامة قلبو مسرحية لموليير ولكن بنكهة لبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الاستثمارات الخليجية ... نحو معادن أفريقيا
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الاستثمارات الخليجية ... نحو معادن أفريقيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
التشويش على الـGPS في لبنان تابع…
تقارير نشرة الاخبار
13:44
التشويش على الـGPS في لبنان تابع…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هل شاركت جهات في سوريا في عملية اغتيال قياديين من الحرس الثوري الايراني؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هل شاركت جهات في سوريا في عملية اغتيال قياديين من الحرس الثوري الايراني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الرئيس القبرصي في بيروت لاقناع لبنان باقفال بحره أمام هجرة السوريين الى جزيرته
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الرئيس القبرصي في بيروت لاقناع لبنان باقفال بحره أمام هجرة السوريين الى جزيرته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
17:51
آخر التطورات في قضية خطف باسكال سليمان...
أمن وقضاء
17:51
آخر التطورات في قضية خطف باسكال سليمان...
2
امن وقضاء
01:43
بعد خطف باسكال سليمان... الجيش يعلن توقيف عدد من السوريين
امن وقضاء
01:43
بعد خطف باسكال سليمان... الجيش يعلن توقيف عدد من السوريين
3
فنّ
14:35
"كابتن" السينما اللبنانية يُصارع الموت... ما آخر مستجدات وضعه الصحي؟ (صورة)
فنّ
14:35
"كابتن" السينما اللبنانية يُصارع الموت... ما آخر مستجدات وضعه الصحي؟ (صورة)
4
خبر عاجل
01:31
استمرار قطع السير على أوتوستراد جبيل بالاتجاهين احتجاحا على خطف منسق حزب "القوات اللبنانية" في منطقة جبيل باسكال سليمان
خبر عاجل
01:31
استمرار قطع السير على أوتوستراد جبيل بالاتجاهين احتجاحا على خطف منسق حزب "القوات اللبنانية" في منطقة جبيل باسكال سليمان
5
أمن وقضاء
13:11
فقدان الاتصال بمنسق القوات اللبنانية في منطقة جبيل
أمن وقضاء
13:11
فقدان الاتصال بمنسق القوات اللبنانية في منطقة جبيل
6
فنّ
10:32
العثور على ممثل أميركي شهير جثة داخل سيارته... ماذا تبيّن؟ (صورة)
فنّ
10:32
العثور على ممثل أميركي شهير جثة داخل سيارته... ماذا تبيّن؟ (صورة)
7
أمن وقضاء
02:33
قضية خطف باسكال سليمان تابع... ماذا في آخر المستجدات؟
أمن وقضاء
02:33
قضية خطف باسكال سليمان تابع... ماذا في آخر المستجدات؟
8
آخر الأخبار
16:11
وصول رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في هذه الأثناء الى منسقية القوات في مستيتا (فيديوهات)
آخر الأخبار
16:11
وصول رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في هذه الأثناء الى منسقية القوات في مستيتا (فيديوهات)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More