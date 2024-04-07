آلاف الإسرائيليين يطالبون أمام الكنيست بـ"تحرير الرهائن" في غزة



تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء الأحد في القدس للمطالبة بـ"تحرير الرهائن" المحتجزين في غزة.



واحتشد المتظاهرون أمام مبنى الكنيست الذي دخل في عطلة عيد الفصح اليهودي، ورددوا شعارات مثل "أحياء وأحياء وليس في نعوش" و"كلهم أحرار الآن! صفقة الآن!".

