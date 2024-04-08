غرق عبارة قبالة الساحل الشماليّ لموزامبيق

قُتل أكثر من تسعين شخصًا، بغرق عبارة قبالة الساحل الشماليّ لموزامبيق، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، نقلًا عن السلطات المحلية.وأُنقذ خمسة أشخاص من بين نحو 130 شخصًا يُعتقد أنّهم كانوا على متن العبارة، وفق تقرير.وأوضح التقرير أنّ العبارة كانت في طريقها على ما يبدو من لونجا إلى جزيرة موزامبيق، قبالة ساحل نامبولا.