وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: ثاني قمر صناعيّ للتجسس محليّ الصنع دخل مداره

دخل ثاني قمر صناعيّ للتجسس محليّ الصنع مداره، بعد إطلاقه من مركز جون إف كينيدي للفضاء، في فلوريدا، وفق ما أكّدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.



وأوضحت أنّه دخل على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس.



وقالت الوزارة، في بيان، إنّ الصاروخ فالكون 9 أُطلق عند الساعة 2317 بتوقيت جرينتش الأحد.



وأضافت: "انفصل القمر الصناعيّ بنجاح عن مركبة الإطلاق بعد 45 دقيقة ودخل مداره المحدد."



وشدّدت الوزارة على أنّ القمر أجرى اتصالات ناجحة مع إحدى المحطات الأرضية، بعد مرور حوالى ساعتين و40 دقيقة من عملية الإطلاق.



وتأتي عمليات الإطلاق المتتالية للأقمار الصناعية للاستطلاع، وسط سباق مع كوريا الشمالية على امتلاك قدرات عسكرية في الفضاء.