قناة القاهرة الإخبارية المِصرية: المحادثات الرامية إلى إبرام هدنة في غزة تحرز تقدمًا

تحرز المحادثات الرامية إلى إبرام هدنة في الصراع الدائر في غزة، تقدمًا في القاهرة، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المِصرية، نقلًا عن مصدر مِصريّ رفيع المستوى.



واتفقت الأطراف جميعها على النقاط الأساسية.



وأرسلت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وفدين إلى مِصر، للمشاركة في جولة محادثات جديدة، في شأن وقف محتمل لإطلاق النار.



وغادر وفدا "حماس" وقطر القاهرة، ليعودا، خلال يومين للاتفاق على بنود الاتفاق النهائيّ، وفق ما وذكرت القناة المِصرية.



وأعلنت أنّ الوفدين الإسرائيليّ والأميركيّ سيغادران العاصمة المِصرية، خلال ساعات قليلة.



وأوضحت أنّ المشاورات ستتواصل، خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.