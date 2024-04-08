لافروف يصل إلى الصين

وصل وزير الخارجية الروسيّ سيرغي لافروف إلى بكين، في زيارة رسمية تستمر يومين.



ويسعى خلالها، لتعزيز العلاقات مع الصين، الشريك الدبلوماسيّ والاقتصاديّ الرئيسيّ لبلاده، حسب ما أعلنت موسكو.



وأعلنت الوزارة، في بيان، أنّه سيلتقي نظيره الصينيّ وانغ يي.



وأوضحت الوزارة أنّ الوزيرين سيناقشان مجموعة من قضايا التعاون الثنائيّ وكذلك التعاون على الساحة الدولية.



وقالت: "من المقرر إجراء تبادل معمّق لوجهات النظر في شأن عدد من المواضيع الساخنة، منها الأزمة الأوكرانية والوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ."



