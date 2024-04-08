أستراليا تكلف جنرالًا متقاعدًا مراقبة التحقيق الإسرائيليّ بمقتل عمال الإغاثة

عيّنت أستراليا الجنرال المتقاعد مارك بينسكين مسؤولًا عن مراقبة التحقيق، الذي تجريه إسرائيل في مقتل سبعة عمّال إغاثة بغارة جوية في قطاع غزة.وطالبت بمحاسبة كاملة للمسؤولين عن الفاجعة.وكان قد قُتل سبعة عاملين في منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية ومقرّها الولايات المتّحدة في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت قافلتهم، في قطاع غزة.