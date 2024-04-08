ضبط 70 كلغ من الحشيشة في منزل رئيسة بلدية في فرنسا

قوات الأمن الفرنسية أوقفت في بلدة شرقي البلاد رئيسة البلدية واثنين من أشقائها، بعدما ضبطت، في منزلها 70 كلغ من حشيشة الكيف، على ما أعلنت السلطات الفرنسية.



وقال المدّعي العام هوغ دو فيلي لوكالة فرانس برس، إنّ رئيسة بلدية أفالون جميلة الحبساوي، أوقفت بعد أن دهمت قوات الأمن منزلها ومكان عملها في إطار تحقيق بدأته قبل أسابيع عديدة، في عمليات إتجار بالمخدِّرات.



وفتّش المحقّقون منزل الحبساوي ومبنى البلدية والصيدلية، التي تعمل فيها كونها صيدلانية، لكنّه لم يحدّد كميّة المخدّرات التي عثروا عليها في منزلها، وفق ما أوضح المدّعي العام.



وأفضى التحقيق أيضًا، إلى ضبط 983 غرامًا من الكوكايين و7000 يورو نقدًا ونحو 20 سبيكة ذهبية.



ونفّذت قوات الأمن هذه المداهمة في إطار حملة وطنية للقضاء على تجارة المخدّرات المتنامية في المدن والبلدات الفرنسية.