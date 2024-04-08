أوكرانيا تعلن أنها تعرضت لهجوم روسي بأكثر من 20 طائرة مسيرة خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم، أن روسيا أطلقت 24 طائرة مسيرة هجومية على أوكرانيا خلال الليل مستهدفة بالأساس البنية التحتية الحيوية في جنوب البلاد وشرقها.



وقالت القوات الجوية على تطبيق تيليغرام إنها دمرت 17 طائرة مسيرة استخدمتها روسيا في هجومها فوق مناطق أوديسا وميكولايف وكيروفوهراد وخميلنيتسكي وجيتومير. وأشارت إلى أن الطائرات المسيرة كانت من طراز شاهد الإيرانية الصنع.



وأفادت بأنه تم تدمير صاروخ جوي موجه من طراز كيه إتش-59 أطلقته روسيا فوق منطقة دنيبروبتروفسك.



وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا إنه تم تدمير أربع طائرات مسيرة فوق المنطقة الواقعة بجنوب البلاد.



وأضاف كيبر على تيليغرام: "تعرضت منشأة للنقل والإمداد لأضرار.. كما لحقت أضرار بمحطة وقود جراء سقوط حطام طائرة مسيرة".



وأكد أن الهجوم لم يتسبب في سقوط قتلى أو مصابين.