ثلاثة قتلى بضربات روسية على منطقة زابوريجيا الأوكرانية

أسفرت ضربات روسية على منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا عن مقتل ثلاثة أشخاص الاثنين، في اليوم الثاني للهجمات الدامية على المنطقة، وفق ما أفاد حاكمها.



وقال الحاكم إيفان فيديروف على شبكات التواصل الاجتماعي: "قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة بجروح في منطقة بولوغيفيسكي" التابعة لزابوريجيا.