زلزال يهز تايبه عاصمة تايوان

ضرب زلزال العاصمة التايوانية تايبه اليوم، مما أدى إلى اهتزاز المباني لفترة وجيزة.



وتعرضت تايوان لمئات الهزات الارتدادية عقب زلزال بقوة 7.2 درجات ضرب شرق الجزيرة الأربعاء وتسبب بمقتل 13 شخصا على الأقل.