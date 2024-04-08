عبد اللهيان يتوجه إلى دمشق

غادر وزير الخارجية الإيرانيّ حسين أمير عبد اللهيان سلطنة عمان، متوجّهًا إلى العاصمة السورية دمشق في إطار جولة إقليمية، وفق ما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية.وتأتي الزيارة، بعد أسبوع من استهداف القنصلية الإيرانية هناك، في هجوم إسرائيليّ.