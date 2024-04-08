الرئيس الفلبينيّ دعا الصين إلى إجراء محادثات

دعا الرئيس الفلبينيّ فرديناند ماركوس الصين إلى إجراء محادثات للحيلولة من دون وقوع المزيد من الحوادث مثل الاصطدام بالسفن واستخدام مدافع المياه، في بحر الصين الجنوبيّ.



وأكّد ماركوس أنّ الفلبين تواصل التحدث مع الصين.



وشدّد على أنّها تستنفد الخيارات كلّها، للتحدث مع القيادة الصينية، حتى لا تزيد من حدة التوتر في الممر المائيّ.



وأمل أن يؤدّي النشاط البحريّ، الذي شاركت فيه بلاده مع اليابان وأستراليا والولايات المتحدة، إلى تقليل الحوادث في البحر مع الصين.



وأجرت قوات الدفاع للدول الأربع الأحد نشاطًا تعاونيًا بحريًا شاركت فيه خمس سفن حربية في بحر الصين الجنوبيّ.