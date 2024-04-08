مسؤول في حماس لرويترز: عدم إحراز تقدم في جولة محادثات وقف إطلاق النار

أعلن مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لرويترز، عدم إحراز تقدم في جولة محادثات وقف إطلاق النار، التي جرت في القاهرة وشاركت فيها وفود من قطر والولايات المتحدة وإسرائيل.